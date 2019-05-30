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30 травня 2019, четвер, 11:12 23
Судова влада 2019-05-30T13:30:03+03:00
Українські Новини
Падіння вертольота в Рівненській області: ДБР почало розслідування

Падіння вертольота в Рівненській області: ДБР почало розслідування

ДБР. Фото: focus
ДБР. Фото: focus

Територіальне управління Державного бюро розслідувань (ДБР) в Хмельницькому відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі 4 військових через падіння вертольота у Рівненській області.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба військової прокуратури Західного регіону.

Справу відкрито за ст. 416 (порушення правил польотів або підготовки до них) Кримінального кодексу.

На даний момент проводиться огляд місця події.

Проводяться першочергові слідчі дії.

З'ясовуються причини події.

Досудове розслідування проводить ДБР, а процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.

Як повідомляли Українські Новини, увечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8. В результаті авіаційної катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України

Тим часом, Зеленський доручив Генштабу взяти під контроль розслідування аварії вертольота Мі-8.

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