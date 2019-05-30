Падіння вертольота в Рівненській області: ДБР почало розслідування

Територіальне управління Державного бюро розслідувань (ДБР) в Хмельницькому відкрило кримінальне провадження за фактом загибелі 4 військових через падіння вертольота у Рівненській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомила прес-служба військової прокуратури Західного регіону.\r\nСправу відкрито за ст. 416 (порушення правил польотів або підготовки до них) Кримінального кодексу.\r\nНа даний момент проводиться огляд місця події.\r\nПроводяться першочергові слідчі дії.\r\nЗ'ясовуються причини події.\r\nДосудове розслідування проводить ДБР, а процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, увечері в середу, 29 травня, о 23:27 під час навчально-тренувального польоту було втрачено зв'язок з вертольотом Мі-8. В результаті авіаційної катастрофи загинули чотири члени екіпажу разом з командиром 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України\r\nТим часом, Зеленський доручив Генштабу взяти під контроль розслідування аварії вертольота Мі-8.