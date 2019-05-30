В Грузии депутаты парламента хотят поднять вопрос экстрадиции Саакашвили

В Грузии парламентарий Акакий Зоидзе заявил, что прокуратура должна обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Михаила Саакашвили, который вчера прилетел в Киев, на родину. Об этом сообщает "Грузия.Online".

Зоидзе заявил, что прокуратура Грузии должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.

"Наша прокуратура, наверное, еще раз обратится к Украине. По идее, должна обратиться", – отметил Зоидзе.

Кроме того, парламентарий Нукри Кантария также считает, что необходимо снова поднять вопрос экстрадиции Саакашвили.

"Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", – сказал депутат.

Как сообщали Українські Новини, Саакашвили рассказал о планах на выборы в Раду.

Ранее Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили.