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30 мая 2019, четверг, 10:08 1101
Европа 2019-05-30T16:01:08+03:00
Українські Новини
В Грузии депутаты парламента хотят поднять вопрос экстрадиции Саакашвили

В Грузии депутаты парламента хотят поднять вопрос экстрадиции Саакашвили

Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП
Михаил Саакашвили. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП

В Грузии парламентарий Акакий Зоидзе заявил, что прокуратура должна обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Михаила Саакашвили, который вчера прилетел в Киев, на родину. Об этом сообщает "Грузия.Online".

Зоидзе заявил, что прокуратура Грузии должна снова обратиться к Украине с требованием об экстрадиции Саакашвили.

"Наша прокуратура, наверное, еще раз обратится к Украине. По идее, должна обратиться", – отметил Зоидзе.

Кроме того, парламентарий Нукри Кантария также считает, что необходимо снова поднять вопрос экстрадиции Саакашвили.

"Считаю абсолютно логичным, что когда человек находится в розыске, вновь должен быть поставлен вопрос его экстрадиции. Думаю, что так и должно произойти", – сказал депутат.

Как сообщали Українські Новини, Саакашвили рассказал о планах на выборы в Раду.

Ранее Зеленский отменил прекращение украинского гражданства бывшего Президента Грузии Михаила Саакашвили.

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