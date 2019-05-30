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30 травня 2019, четвер, 10:08 18
Європа 2019-05-30T16:30:06+03:00
Українські Новини
У Грузії депутати парламенту хочуть підняти питання екстрадиції Саакашвілі

У Грузії депутати парламенту хочуть підняти питання екстрадиції Саакашвілі

Міхеіл Саакашвілі. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП
Міхеіл Саакашвілі. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП

У Грузії парламентарій Акакій Зоідзе заявив, що прокуратура повинна звернутися до України з вимогою про екстрадицію Міхеіла Саакашвілі, який вчора прилетів до Києва, на батьківщину. Про це повідомляє "Грузія.Online".

Зоидзе заявив, що прокуратура Грузії має знову звернутися до України з вимогою про екстрадицію Саакашвілі.

"Наша прокуратура, напевно, ще раз звернеться до України. По ідеї, повинна звернутися", – зазначив Зоидзе.

Крім того, парламентарій Нукри Кантарія також вважає, що необхідно знову підняти питання екстрадиції Саакашвілі.

"Вважаю абсолютно логічним, що коли людина знаходиться в розшуку, знову повинне бути поставлене питання її екстрадиції. Думаю, що так і повинно статися", – сказав депутат.

Як повідомляли Українські Новини, Саакашвілі розповів про плани на вибори в Раду.

Раніше Зеленський відмінив припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

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