Саакашвілі розповів про плани на вибори в Раду

Колишній Президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який сьогодні повернувся в Україну не має наміру брати участі в дострокових виборах Верховної Ради.\r\nПро це він сказав журналістам після повернення в Україну, передають Українські Новини.\r\n"Я не буду брати участь у виборах", - сказав він.\r\nЗа його словами, він буде допомагати Україні ставати краще, але в іншому статусі.\r\nТакож він повідомив, що не вів ніяких переговорів щодо будь-яких посад з командою Зеленського.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський відмінив припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Михайла Саакашвілі.\r\nРаніше, 26 липня 2017 року, Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі.