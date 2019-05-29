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29 травня 2019, середа, 22:00 13
Суспільство 2019-05-30T00:00:02+03:00
Українські Новини
Саакашвілі розповів про плани на вибори в Раду

Саакашвілі розповів про плани на вибори в Раду

Міхеіл Саакашвілі. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП
Міхеіл Саакашвілі. Фото: ЕЛЬДАР САРАХМАН/УП

Колишній Президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який сьогодні повернувся в Україну не має наміру брати участі в дострокових виборах Верховної Ради.

Про це він сказав журналістам після повернення в Україну, передають Українські Новини.

"Я не буду брати участь у виборах", - сказав він.

За його словами, він буде допомагати Україні ставати краще, але в іншому статусі.

Також він повідомив, що не вів ніяких переговорів щодо будь-яких посад з командою Зеленського.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський відмінив припинення українського громадянства колишнього Президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Раніше, 26 липня 2017 року, Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі.

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