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29 мая 2019, среда, 21:00 120
Президент 2019-05-29T21:00:11+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил начальником Службы безопасности Президента Донца

Зеленский назначил начальником Службы безопасности Президента Донца

Зеленский. Фото: АП
Зеленский. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности Президента Управления государственной охраны Максима Донца.

Об этом говорится в указе Президента №337 от 29 мая, передают Українськi Новини.

Донец родился в Кривом Роге Днепропетровской области в 1994 году.

Окончил Криворожский экономический институт Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетмана.

В фильме "Круты 1918" сыграл главную роль.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил начальником Управления госохраны Оцерклевича вместо Гелетея.

Ранее Зеленский назначил внештатным советником Президента Федорова.

Также Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине.

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