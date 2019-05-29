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29 мая 2019, среда, 21:00 604
Президент 2019-05-29T22:52:28+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил начальником Службы безопасности Президента Донца

Зеленский назначил начальником Службы безопасности Президента Донца

Зеленский. Фото: АП
Зеленский. Фото: АП

Президент Владимир Зеленский назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности Президента Управления государственной охраны Максима Донца.

Об этом говорится в указе Президента №337 от 29 мая, передают Українськi Новини.

По информации СМИ, Донец является бывшим личным охранником олигарха Игоря Коломойского.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский назначил начальником Управления госохраны Оцерклевича вместо Гелетея.

Ранее Зеленский назначил внештатным советником Президента Федорова.

Также Зеленский назначил Геруса своим представителем в Кабмине.

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