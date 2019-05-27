Верховный Суд получил 2 иска об отмене назначения Богдана главой Администрации

Верховный Суд получил 2 иска об отмене указа Президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой Администрации.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда, передают Українські Новини.

В Кассационный административный суд Верховного Суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа Президента от 21.05.2019 года №304/2019 "О назначении Богдана Главой Администрации Президента Украины".

Иски поданы в канцелярию суда 24 мая общественной организацией "Общественный люстрационный комитет" и физическим лицом.

Дела зарегистрированы.

В течение пяти дней со дня подачи исков будут вынесены решения о следующих процессуальных действиях.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст просит Администрацию провести люстрационную проверку Богдана, что связано с его работой в 2010-2014 годах на должности уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. Эта должность находится в перечне должностей, работавшие на которых больше 1 года лица подпадают под люстрацию.

Однако сам Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.