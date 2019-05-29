підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.05 29.7
˟
29 травня 2019, середа, 18:38 14
Судова влада 2019-05-29T19:30:01+03:00
Українські Новини
Верховний Суд відмовився розглядати законність призначення Богдана главою АП

Верховний Суд відмовився розглядати законність призначення Богдана главою АП

Андрій Богдан
Андрій Богдан

Верховний Суд відмовився розглядати законність указу Президента Володимира Зеленського про призначення Андрія Богдана на посаду глави Адміністрації Президента.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Такий висновок міститься у рішенні Верховного Суду у справі за позовом до Президента України про визнання протиправним та скасування указу Президента від №304 від 21 травня 2019 "Про призначення А. Богдана главою Адміністрації Президента України".

"Оскільки позивач не є учасником (суб'єктом) правовідносин за призначенням А. Богдана главою Адміністрації Президента України, то такий указ не породжує для позивача права на захист, тобто право на звернення з цим позовом", - йдеться в повідомленні.

Звернення до суду позивач обґрунтував тим, що даний указ не відповідає вимогам законодавства, зокрема закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Верховний Суд мотивував відмову тим, що право на оскарження акта суб'єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий, або якщо цей акт порушує його права, свободи та інтереси.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд отримав 2 позови про скасування призначення Богдана главою Адміністрації.

Раніше Мін'юст просив Адміністрацію провести люстраційну перевірку Богдана, що пов'язано з його роботою в 2010-2014 роках на посаді уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова.

Більше новин про: Верховний Суд України Адміністрація Президента України Андрій Богдан

Архів
Новини
Шеф-редактор житомирської газети "Ехо" вважає закон про українську мову дискримінаційним 19:41
Порошенка можуть допитати про зникнення моніторів і серверів з АП 19:21
Президент УАФ Павелко обраний головою Комітету УЄФА 19:15
Суд виправдав обвинуваченого в розтраті директора ЗТМК Сивака 19:00
Верховний Суд відмовився розглядати законність призначення Богдана главою АП 18:38
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Зеленський передав у Раду законопроект про імпічмент Президента 14:52
Рада відмовилася відкладати запуск ринку електроенергії 14:25
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Гройсман вивів з держвласності Калуську ТЕЦ 10:40
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Данилюк призначений секретарем РНБО 16:23
Представник Зеленського в Раді розповів про пріоритетні законопроекти 08:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok