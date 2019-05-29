Верховний Суд відмовився розглядати законність призначення Богдана главою АП

Верховний Суд відмовився розглядати законність указу Президента Володимира Зеленського про призначення Андрія Богдана на посаду глави Адміністрації Президента.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

Такий висновок міститься у рішенні Верховного Суду у справі за позовом до Президента України про визнання протиправним та скасування указу Президента від №304 від 21 травня 2019 "Про призначення А. Богдана главою Адміністрації Президента України".

"Оскільки позивач не є учасником (суб'єктом) правовідносин за призначенням А. Богдана главою Адміністрації Президента України, то такий указ не породжує для позивача права на захист, тобто право на звернення з цим позовом", - йдеться в повідомленні.

Звернення до суду позивач обґрунтував тим, що даний указ не відповідає вимогам законодавства, зокрема закону "Про очищення влади" (про люстрацію).

Верховний Суд мотивував відмову тим, що право на оскарження акта суб'єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий, або якщо цей акт порушує його права, свободи та інтереси.

Як повідомляли Українські Новини, Верховний Суд отримав 2 позови про скасування призначення Богдана главою Адміністрації.

Раніше Мін'юст просив Адміністрацію провести люстраційну перевірку Богдана, що пов'язано з його роботою в 2010-2014 роках на посаді уповноваженого з антикорупційної політики в Кабміні Миколи Азарова.