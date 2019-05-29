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  • Стулья в новом офисе Порошенко идентичны со стульями в ситуационной комнате Банковой, - журналист
29 мая 2019, среда, 16:41 62
Политика 2019-05-29T16:41:28+03:00
Українські Новини
Стулья в новом офисе Порошенко идентичны со стульями в ситуационной комнате Банковой, - журналист

Стулья в новом офисе Порошенко идентичны со стульями в ситуационной комнате Банковой, - журналист

Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter

Журналист Денис Гороховский опубликовал фотографию из нового офиса бывшего Президента Петра Порошенко, стулья в котором похожи на те, которые ранее находились в Администрации Президента. Фотографии с АП и офиса Порошенко Гороховский опубликовал на своей странице в Facebook.

"По удивительному стечению обстоятельств, стулья, которые ранее находились в Администрации президента Украины, один в один похожи на стулья, которые появились в новом офисе Петра Порошенко. Магия, не иначе", - написал журналист.

Фото: Фейсбук/Денис ГороховскийФото: Фейсбук/Денис Гороховский

Как сообщали Українські Новини, экс-Президент Петр Порошенко, который заявил, что снова пойдет на выборы Президента Украины, переехал в новый офис.

Тем временем, ГБР расследует пропажу мониторов и серверов из ситуационной комнаты АП.

Ранее, 28 мая, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил о пропаже мониторов и серверов с секретной информацией из ситуационной комнаты Администрации Президента.

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Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
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