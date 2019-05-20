Порошенко показал свой новый прозрачный офис

Об этом Порошенко сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал бывший Президент.

Также Порошенко опубликовал фотографии своего рабочего помещения.

Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter

Переїхав до прозорого офісу. Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом. pic.twitter.com/CnrgU2cgqk — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.

Как сообщали Українські Новини, 20 мая Владимир Зеленский принял присягу и стал 6-м Президентом Украины. Порошенко утратил свои полномочия.

Накануне инаугурации Порошенко обратился к Зеленскому.