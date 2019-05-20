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20 мая 2019, понедельник, 21:34 2596
Президент 2019-05-21T20:30:11+03:00
Українські Новини
Порошенко показал свой новый прозрачный офис

Порошенко показал свой новый прозрачный офис

Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
Офис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter

Экс-Президент Петр Порошенко, который заявил, что снова пойдет на выборы Президента Украины, уже переехал в новый офис.

Об этом Порошенко сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал бывший Президент.

Также Порошенко опубликовал фотографии своего рабочего помещения.

Офис Порошенко. Фото: poroshenko/TwitterОфис Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter

Как сообщали Українські Новини, 20 мая Владимир Зеленский принял присягу и стал 6-м Президентом Украины. Порошенко утратил свои полномочия.

Накануне инаугурации Порошенко обратился к Зеленскому.

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