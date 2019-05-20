Порошенко показал свой новый прозрачный офис

Экс-Президент Петр Порошенко, который заявил, что снова пойдет на выборы Президента Украины, уже переехал в новый офис.\r\nОб этом Порошенко сообщил в своем микроблоге Twitter.\r\n"Переехал в прозрачный офис. Встретился с добрыми друзьями Украины - американским сенатором Рональдом Джонсоном и послом США в Евросоюзе Гордоном Сондландом", - написал бывший Президент.\r\n\r\nТакже Порошенко опубликовал фотографии своего рабочего помещения.\r\n\r\nОфис Порошенко. Фото: poroshenko\/Twitter\r\n\r\nПереїхав до прозорого офісу.Зустрівся з добрими друзями України - американським сенатором Рональдом Джонсоном та послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом. pic.twitter.com\/CnrgU2cgqk\r\n— Петро Порошенко (@poroshenko) 20 мая 2019 г.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, 20 мая Владимир Зеленский принял присягу и стал 6-м Президентом Украины. Порошенко утратил свои полномочия.\r\nНакануне инаугурации Порошенко обратился к Зеленскому.