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29 травня 2019, середа, 16:41 15
Політика 2019-05-29T19:45:04+03:00
Українські Новини
Стільці в новому офісі Порошенка ідентичні зі стільцями в ситуаційній кімнаті Банкової, - журналіст

Стільці в новому офісі Порошенка ідентичні зі стільцями в ситуаційній кімнаті Банкової, - журналіст

Офіс Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter
Офіс Порошенко. Фото: poroshenko/Twitter

Журналіст Денис Горохівський опублікував фотографію з нового офісу колишнього Президента Петра Порошенка, стільці в якому схожі на ті, які раніше були в Адміністрації Президента. Фотографії з АП та офісу Порошенко Горохівський опублікував на своїй сторінці в Facebook.

"За дивним збігом обставин, стільці, які раніше перебували в Адміністрації президента України, один в один схожі на стільці, які з'явилися у новому офісі Петра Порошенка. Магія, не інакше", - написав журналіст.

Фото: Фейсбук/Денис ГороховськийФото: Фейсбук/Денис Горохівський

Як повідомляли Українські Новини, екс-Президент Петро Порошенко, який заявив, що знову піде на вибори Президента України, переїхав у новий офіс.

Тим часом, ДБР розслідує пропажу моніторів і серверів ситуационої кімнати АП.

Раніше, 28 травня, секретар РНБО Олександр Данилюк заявив про зникнення моніторів і серверів з секретною інформацією з ситуаційної кімнати Адміністрації Президента.

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