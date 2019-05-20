Порошенко заявил, что снова пойдет на выборы президента Украины

Петр Порошенко заявил, что намерен принять участие в выборах президента страны в 2024 году. Об этом сообщается в его интервью немецкому изданию Die Welt

"И да, я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах", - сказал Порошенко. Также он подчеркнул, что готов помочь советом Владимиру Зеленскому.

Он добавил, что его президентские амбиции связаны не с попыткой как можно дольше удержаться у власти, а чтобы "не потерять достигнутое"при его сроке".

Напомним, что Порошенко обратился к Зеленскому накануне инаугурации. А суд начал рассмотрение иска к Порошенко и топ-чиновникам о запрете на выезд из Украины.