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29 мая 2019, среда, 14:57 5172
Силовые структуры 2019-05-29T14:57:40+03:00
Українські Новини
Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4

Минобороны не допустило бронестали ЕС и НАТО к производству украинских корпусов БТР-4

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" приостановило работу цеха по производству корпусов БТР-4 из-за отказа Минобороны допустить к эксплуатации бронемашины, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран Европейского Союза и Организации Североатлантического договора(НАТО).

Об этом говорится в сообщении государственного концерна "Укроборонпром", передают Українськi Новини.

"На ГП "Житомирский бронетанковый завод" приостановлена ​​работа цеха по производству корпусов БТР-4. Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО", - говорится в нем.

Согласно сообщению, ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК, а ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады и ряда государственных органов.

"Ситуация выглядит абсурдной, так как бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также - в частных компаниях.

На предприятиях "Укроборонпрома", в частности на ГП "Завод им. Малышева", ГП "ХКБМ им. Морозова" и ГП "Киевский бронетанковый завод", также созданы линии по производству бронетранспортеров.

Это связано с запланированным расширением серийного производства для украинской армии.

БТР-4 и БТР-3 должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

"Серийное производство новых боевых машин зависит от поставок броневой стали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС. Ведь единственное в Украине предприятие по сварке корпусов из украинской бронестали - частное ООО "Лозовский Кузнечно-механический завод" - не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для изучения действий руководства предприятия по приостановке линии будет осуществлено внеочередную проверку специалистами концерна.

Как сообщали Українськi Новини, у Зеленского против ликвидации "Укроборонпрома".

Вместо "Укроборонпрома" создадут новый государственный орган. Бывший Президент Петр Порошенко заявил, что о схемах в "Укроборонпроме" не знал.

После этого Порошенко заявил о запуске международного аудита государственного концерна "Укроборонпром".

Больше новостей о: Укроборонпром Житомирский бронетанковый завод Бронесталь БТР-4

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