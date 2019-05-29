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29 травня 2019, середа, 14:57 49
Силові структури 2019-05-29T17:15:02+03:00
Українські Новини
Міноборони не допустило бронесталі ЄС і НАТО до виробництва українських корпусів БТР-4

Міноборони не допустило бронесталі ЄС і НАТО до виробництва українських корпусів БТР-4

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" призупинило роботу цеху з виробництва корпусів БТР-4 через відмову Міноборони допустити до експлуатації бронемашини, корпуси яких виготовлено з бронесталі виробництва країн Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це йдеться в повідомленні державного концерну "Укроборонпром", передають Українські Новини.

"На ДП "Житомирський бронетанковий завод" призупинено роботу цеху з виробництва корпусів БТР-4. Це вимушене рішення прийнято керівництвом підприємства через відмову військового приймання Міністерства оборони України допустити до експлуатації у військах БТР-4, корпуси яких виготовлено з бронесталі виробництва країн ЄС і НАТО", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, ситуація пов'язана з проблемою у сфері стандартизації в ОПК, а її рішення вимагає скоординованих дій Верховної Ради та низки державних органів.

"Ситуація абсурдна, оскільки бронесталі, з яких виробляються бойові машини в США, Німеччині, Франції, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Польщі та інших країнах світу, визнані непридатними для української бронетехніки", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що недопущення до провадження європейських бронесталей спричинить критичні проблеми і на інших заводах бронетанкового кластера концерну, а також у приватних компаніях.

На підприємствах "Укроборонпрому", зокрема на ДП "Завод ім. Малишева", ДП "ХКБМ ім. Морозова" та ДП "Київський бронетанковий завод", також створені лінії з виробництва бронетранспортерів.

Це пов'язано із запланованим розширенням серійного виробництва для української армії.

БТР-4 і БТР-3 мали замінити наявні зараз у ЗСУ бронетранспортери радянського виробництва.

"Серійне виробництво нових бойових машин залежить від поставок броньової сталі й розраховане на її імпорт із країн ЄС. Адже єдине в Україні підприємство зі зварювання корпусів з української бронесталі - приватне ТОВ "Лозівський Ковальсько-механічний завод" - не в змозі задовольнити потреби української армії", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що для вивчення дій керівництва підприємства щодо призупинення лінії буде здійснено позачергову перевірку фахівцями концерну.

Як повідомляли Українські Новини, у Зеленського проти ліквідації "Укроборонпрому".

Замість "Укроборонпрому" створять новий державний орган. Колишній Президент Петро Порошенко заявив, що про схеми в "Укроборонпромі" не знав.

Після цього Порошенко заявив про запуск міжнародного аудиту державного концерну "Укроборонпром".

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