Саакашвілі заявив, що політичних амбіцій у нього немає і на посаді він не рветься

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, якому вчора повернули громадянство України, заявив, що не має політичних амбіцій в Україні. Про це він розповів в ефірі 112.

"У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади", − запевнив політик.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підкреслив, що Саакашвілі не зможе потрапити у партійний список якоїсь політсили на дострокових виборах через тривалу відсутність в Україні. За законодавством, він повинен прожити на території країни п'ять років.

Саакашвілі сьогодні планує прилетіти в "Бориспіль" з Варшави.

26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. Пізніше Саакашвілі давав Порошенко термін до другого туру на повернення йому українського громадянства, тоді як проти нього поновили справу в Україні.

Рік назад суд відклав на невизначений термін слухання про громадянство Саакашвілі.