підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.05 29.7
˟
29 травня 2019, середа, 08:24 38
Політика 2019-05-29T11:15:02+03:00
Українські Новини
Саакашвілі заявив, що політичних амбіцій у нього немає і на посаді він не рветься

Саакашвілі заявив, що політичних амбіцій у нього немає і на посаді він не рветься

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, якому вчора повернули громадянство України, заявив, що не має політичних амбіцій в Україні. Про це він розповів в ефірі 112.

"У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади", − запевнив політик.

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підкреслив, що Саакашвілі не зможе потрапити у партійний список якоїсь політсили на дострокових виборах через тривалу відсутність в Україні. За законодавством, він повинен прожити на території країни п'ять років.

Саакашвілі сьогодні планує прилетіти в "Бориспіль" з Варшави.

26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. Пізніше Саакашвілі давав Порошенко термін до другого туру на повернення йому українського громадянства, тоді як проти нього поновили справу в Україні.

Рік назад суд відклав на невизначений термін слухання про громадянство Саакашвілі.

Більше новин про: Українське громадянство Міхеїл Саакашвілі Політичні амбіції

Архів
Новини
Після "просідання" рубль знову зріс у ціні 11:42
ЄС підтвердив - введення нового енергоринку є умовою отримання 500 млн євро макрофінансової допомоги 11:41
Саєнко змінив старий автомобіль на Toyota Land Cruiser 11:26
Батьки хворих дітей протестують під КМДА проти закриття київської дитячої клінічної лікарні №7 11:25 Відео
Долар і євро підскочили в обмінниках 11:15
більше новин
Зеленський-президент вперше відвідав Донбас 20:03
Експерт назвав відділ "К" СБУ "однією з найефективніших структур у боротьбі з корупцією" 14:05
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
Ще одне скло пішло тріщинами на скандальному мосту в Києві 16:39
більше новин
Сервери з секретною інформацією з РНБО зникли, - Данилюк 20:18
На Банковій протестують проти закриття Київської дитячої лікарні №7 16:05
У Києві сотні людей мають підробні адвокатські свідоцтва, - Голова ради адвокатів Рябенко 14:48
Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам 16:34
В Одеській колонії №51 почався масовий бунт ув'язнених, постраждали співробітники 12:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok