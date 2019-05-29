Саакашвілі заявив, що політичних амбіцій у нього немає і на посаді він не рветься

Екс-президент Грузії і колишній глава Одеської ОДА Михайло Саакашвілі, якому вчора повернули громадянство України, заявив, що не має політичних амбіцій в Україні. Про це він розповів в ефірі 112.\r\n"У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади", − запевнив політик.\r\nГлава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков підкреслив, що Саакашвілі не зможе потрапити у партійний список якоїсь політсили на дострокових виборах через тривалу відсутність в Україні. За законодавством, він повинен прожити на території країни п'ять років.\r\nСаакашвілі сьогодні планує прилетіти в "Бориспіль" з Варшави.\r\n26 липня 2017 року Петро Порошенко своїм указом припинив українське громадянство Саакашвілі. Пізніше Саакашвілі давав Порошенко термін до другого туру на повернення йому українського громадянства, тоді як проти нього поновили справу в Україні.\r\nРік назад суд відклав на невизначений термін слухання про громадянство Саакашвілі.