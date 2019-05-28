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28 травня 2019, вівторок, 21:46 16
Події 2019-05-28T23:45:02+03:00
Українські Новини
Окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком

Окупанти обстріляли і вщент спалили житловий будинок в селищі під Донецьком

Житловий будинок у Верхньоторецькому, що згорів. Фото:
Житловий будинок у Верхньоторецькому, що згорів. Фото: "Холодний Яр"

У вівторок, 28 травня, в той час, як на Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ, окупанти обстріляли селище Верхньоторецьке (Донецька область), внаслідок чого згорів житловий будинок.

Про це повідомляє прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" на сторінці в соцмережі Facebook.

"Наслідки діяльності "братнього" народу: від обстрілу окупантів селища Верхньоторецького загорівся і повністю згорів житловий будинок", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що господарі будинку тимчасово не жили в ньому через загострення на фронті, втім, доглядали за будинком. Крім того, терористи не давали пожежникам гасити будинок, постійно обстрілюючи місце пожежі.

"Випадок загоряння будинків цивільних жителів через обстріли окупантів в Верхньоторецькому стався вже другий раз за останній місяць", - повідомила бригада.

Згорів житловий будинок в Верхнеторецком. Фото: Житловий будинок у Верхньоторецькому, що згорів. Фото: "Холодний Яр"

Як повідомляли Українські Новини, на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових і обстріляли житлові будинки в Верхньоторецькому.

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