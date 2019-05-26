В зоне ООС боевики обстреляли жилые дома в Верхнеторецком.

Об этом сообщает штаб ООС.

Обстрелы продолжались 24 мая с 18:30 по 20:02. Оккупанты обстреливали населенный пункт из станкового противотанкового гранатомета.

В результате разрыва гранаты один дом сгорел полностью. Вследствие разрыва еще одной гранаты была разрушена крыша жилого дома.

По информации украинских военных, пострадавших в результате обстрелов жилых домов нет.

Обстрел жилого дома. Фото: Штаб ООС Facebook

Напомним, на Донбассе боевик "ЛНР" сбежал из-за плохого отношения командира.

Ранее на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.