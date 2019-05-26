В зоне ООС боевики обстреляли жилые дома в Верхнеторецком.\r\nОб этом сообщает штаб ООС.\r\nОбстрелы продолжались 24 мая с 18:30 по 20:02. Оккупанты обстреливали населенный пункт из станкового противотанкового гранатомета.\r\nВ результате разрыва гранаты один дом сгорел полностью. Вследствие разрыва еще одной гранаты была разрушена крыша жилого дома.\r\nПо информации украинских военных, пострадавших в результате обстрелов жилых домов нет.\r\n\r\nОбстрел жилого дома. Фото: Штаб ООС Facebook\r\nНапомним, на Донбассе боевик "ЛНР" сбежал из-за плохого отношения командира.\r\nРанее на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.