Украина может договориться о "безвизе" с Мексикой

Украина намерена договориться о безвизовом режиме с Мексикой.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице департамента консульской службы Министерства иностранных дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n28 мая в рамках рабочего визита в Мексику директор департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев встретился с руководителем Национального института по вопросам миграции Мексики Тонатиу Гийена Лопесом.\r\nВо время переговоров стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества, а также отсутствие проблем в миграционной сфере.\r\nДостигнутые в ходе переговоров договоренности позволят решить вопрос отмены визовых требований для граждан обеих стран.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Мингарелли считает, что после избрания Зеленского Президентом угроз "безвизу" нет.\r\nТакже Украина договорилась с Доминикой об отмене виз.\r\nТем временем за два года "безвиза" им воспользовались больше 2 миллионов украинцев.