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28 мая 2019, вторник, 21:07 100
Внешняя политика 2019-05-28T21:10:37+03:00
Українські Новини
Украина может договориться о "безвизе" с Мексикой

Украина может договориться о "безвизе" с Мексикой

Мексика. Фото: pixabay
Мексика. Фото: pixabay

Украина намерена договориться о безвизовом режиме с Мексикой.

Об этом говорится в сообщении на странице департамента консульской службы Министерства иностранных дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

28 мая в рамках рабочего визита в Мексику директор департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев встретился с руководителем Национального института по вопросам миграции Мексики Тонатиу Гийена Лопесом.

Во время переговоров стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества, а также отсутствие проблем в миграционной сфере.

Достигнутые в ходе переговоров договоренности позволят решить вопрос отмены визовых требований для граждан обеих стран.

Как сообщали Українськi Новини, Мингарелли считает, что после избрания Зеленского Президентом угроз "безвизу" нет.

Также Украина договорилась с Доминикой об отмене виз.

Тем временем за два года "безвиза" им воспользовались больше 2 миллионов украинцев.

Больше новостей о: Мексика Безвизовый режим безвиз

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