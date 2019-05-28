Украина может договориться о "безвизе" с Мексикой

Украина намерена договориться о безвизовом режиме с Мексикой.

Об этом говорится в сообщении на странице департамента консульской службы Министерства иностранных дел в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

28 мая в рамках рабочего визита в Мексику директор департамента консульской службы МИДа Сергей Погорельцев встретился с руководителем Национального института по вопросам миграции Мексики Тонатиу Гийена Лопесом.

Во время переговоров стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества, а также отсутствие проблем в миграционной сфере.

Достигнутые в ходе переговоров договоренности позволят решить вопрос отмены визовых требований для граждан обеих стран.

Как сообщали Українськi Новини, Мингарелли считает, что после избрания Зеленского Президентом угроз "безвизу" нет.

Также Украина договорилась с Доминикой об отмене виз.

Тем временем за два года "безвиза" им воспользовались больше 2 миллионов украинцев.