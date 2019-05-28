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28 травня 2019, вівторок, 20:05 32
Економіка 2019-05-28T20:07:49+03:00
Українські Новини
Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу

Євросоюз висунув нові умови для отримання Україною траншу

МВФ. Фото: UTMAG
МВФ. Фото: UTMAG

Умовами отримання наступного траншу макрофінансової допомоги є прийняття середньострокового плану реформування Митної та Податкової служб і автоматична перевірка е-декларацій.

Про це сказав генеральний директор директорату Європейської комісії з питань сусідства і переговорів щодо розширення ЄС Крістіан Даніельссон на спільному з директором департаменту Європи та Центральної Азії Європейської служби зовнішніх дій Томасом Майер-Хартінгом брифінгу за підсумками зустрічей з владою, передають Українські Новини.

"Цього разу для отримання наступного траншу було визначено необхідність прийняття закону, який стосується боротьби з відмиванням коштів, і закону, який стосується автоматизованих економічних операторів. Ще одна умова - функціонування системи автоматичної перевірки електронних декларацій, прийняття середньострокового плану реформування Митної та Податкової служб і виконання закону про ринок електричної енергії", - сказав він.

З його слів, ці умови обговорювалися на зустрічах з українською владою.

Як писали Українські Новини публікації, очікувати виділення Україні $1,3 млрд чергового траншу кредиту МВФ найближчим часом підстав немає.

Тим часом, Зеленський зустрінеться з місією МВФ на наступному тижні.

В МВФ заявили, що продовжать співпрацю з Україною після виборів Ради і призначення Кабміну.

Олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно повернувся в Україну, виступив за оголошення Україною дефолту, вказуючи, що треба брати приклад з Греції.

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