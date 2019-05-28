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28 мая 2019, вторник, 20:03 262
Жизнь 2019-05-28T20:15:10+03:00
Українські Новини
Фото дня: ярко-розовыми цветами покрылись поля в заповеднике под Полтавой

Фото дня: ярко-розовыми цветами покрылись поля в заповеднике под Полтавой

Вискария. Фото: Историко-культурный заповедник
Вискария. Фото: Историко-культурный заповедник "Бельск"/Facebook

В Полтавской области Украины в районе села Бельск цветет вискария (Viscaria vulgaris) - травянистое многолетнее лекарственное растение из семейства гвоздичных. Из-за цветка поля на окраине Бельского городища покрылись розовым.

Об этом сообщает историко-культурный заповедник "Бельск" на странице в соцсети Facebook, публикуя соответствующие фотографии.

Также цветок называют смилка. Расцветая в мае, вискария цветет больше месяца - до июля.

Вискария очень быстро разрастается, образуя пестрый цветочный ковер. При этом растение не имеет аромата и безопасно для аллергиков. Своим внешним видом цветок похож на дикую гвоздику. Свое название он получил от латинского viscum (клей) за липкий на ощупь стебель.

Также вискария в период цветения используется как средство при простуде в народной медицине.

Вискария. Фото: Историко-культурный заповедник Вискария. Фото: Историко-культурный заповедник "Бельск"/Facebook

Как сообщали Українські Новини, краснокнижный безвременник покрыл поля Херсонской области. Также масштабный фестиваль тюльпанов с сотнями сортов цветка открылся на Волыни.

Кроме того, флорист, который запускает цветы в космос, установил инсталляцию в Славутиче.

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