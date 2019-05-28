На Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 28 травня, 1 військовослужбовця поранено.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню", - сказано в ньому.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції українських військових біля міста Мар'їнка та селища Широкине з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, на Донбасі бойовик "ЛНР" втік внаслідок поганого ставлення командира.

Раніше на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.

Також бойовики обстріляли житлові будинки в Верхньоторецькому.