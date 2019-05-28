На Донбасі бойовики поранили воїна ЗСУ

Бойовики 4 рази обстріляли позиції підрозділів Операції Об'єднаних сил (ООС) у вівторок, 28 травня, 1 військовослужбовця поранено.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.\r\n"Від початку доби ворог двічі порушив режим припинення вогню", - сказано в ньому.\r\nУ районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції українських військових біля міста Мар'їнка та селища Широкине з мінометів калібру 120 мм.\r\nВнаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.Втрати противника уточнюються.\r\nНагадаємо, на Донбасі бойовик "ЛНР" втік внаслідок поганого ставлення командира.\r\nРаніше на Донбасі бойовики взяли в полон вісім українських військових.\r\nТакож бойовики обстріляли житлові будинки в Верхньоторецькому.