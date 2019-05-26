На Донбассе боевик "ЛНР" сбежал из-за плохого отношения командира

В Луганской области правоохранители задержали боевика "ЛНР", который ремонтировал технику оккупантов.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По информации правоохранителей, задержанным оказался 61-летний житель Сорокиного. Мужчина с января по декабрь 2015 года находился в составе незаконных вооруженных формирований "ЛНР". Там он был на должности солдат ремонтной роты одной из бригад.

Мужчина занимался ремонтом на заводе "АЗЧ" в Сорокином, где на то время была военная техника оккупантов. Задержанный утверждает, что впоследствии он покинул боевиков, потому что условия труда были тяжелые, а отношение командира - плохим.

Правоохранители проводят проверки.

Напомним, на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.

Тем временем, стали известны имена украинских воинов, попавших в плен к боевикам 22 мая.