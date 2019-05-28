Российский хоккеист получил гражданство Украины от Зеленского

Президент Владимир Зеленский предоставил гражданство Украины российскому игроку хоккейного клуба "Донбасс" (Донецк) Александру Костикову.\r\nОб этом говорится в указе №329 от 28 мая, передают Українські Новини.\r\nЭтим указом Костиков принят в украинское гражданство.\r\nРешение мотивировано государственными интересами Украины.\r\nКостиков родился в 1997 году в Москве (Россия), проживает в Донецкой области.\r\nДо 2017 года играл в молодежной хоккейной лиге в России, после этого транзитом через "Црвену Звезду" перешел в ХК "Донбасс".\r\nСобственником клуба является бывший вице-премьер, премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский вернул гражданство Саакашвили и предоставил еще пятерым лицам.\r\nТакже Зеленский заявил, что готов предоставить украинское гражданство всем, кто будет работать на благо Украины.\r\nРанее Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы РФ.