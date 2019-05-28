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28 травня 2019, вівторок, 18:11 8
Президент 2019-05-28T18:26:55+03:00
Українські Новини
Російський хокеїст отримав громадянство України від Зеленського

Російський хокеїст отримав громадянство України від Зеленського

Олександр Костіков. Фото: hcdonbass
Олександр Костіков. Фото: hcdonbass

Президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському гравцеві хокейного клубу "Донбас" (Донецьк) Олександру Костикову.

Про це йдеться в указі №329 від 28 травня, передають Українські Новини.

Цим указом Костиков прийнятий в українське громадянство.

Рішення мотивоване державними інтересами України.

Костиков народився 1997 року в Москві (Росія), проживає в Донецькій області.

До 2017 року грав у молодіжній хокейній лізі в Росії, після цього транзитом через "Црвену Звезду" перейшов до ХК "Донбас".

Власником клубу є колишній віце-прем'єр, прем'єр-міністр опозиційного уряду Борис Колесніков.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам.

Також Зеленський заявив, що готовий надати українське громадянство всім, хто буде працювати на благо України.

Раніше Порошенко надав українське громадянство екс-депутату Держдуми РФ.

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