Російський хокеїст отримав громадянство України від Зеленського

Президент Володимир Зеленський надав громадянство України російському гравцеві хокейного клубу "Донбас" (Донецьк) Олександру Костикову.\r\nПро це йдеться в указі №329 від 28 травня, передають Українські Новини.\r\nЦим указом Костиков прийнятий в українське громадянство.\r\nРішення мотивоване державними інтересами України.\r\nКостиков народився 1997 року в Москві (Росія), проживає в Донецькій області.\r\nДо 2017 року грав у молодіжній хокейній лізі в Росії, після цього транзитом через "Црвену Звезду" перейшов до ХК "Донбас".\r\nВласником клубу є колишній віце-прем'єр, прем'єр-міністр опозиційного уряду Борис Колесніков.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув Саакашвілі громадянство і надав ще п'ятьом особам.\r\nТакож Зеленський заявив, що готовий надати українське громадянство всім, хто буде працювати на благо України.\r\nРаніше Порошенко надав українське громадянство екс-депутату Держдуми РФ.