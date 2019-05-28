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28 мая 2019, вторник, 17:44 130
Судебная власть 2019-05-28T17:47:28+03:00
Українські Новини
Убийство Гандзюк: суд в Днепропетровской области начнет рассматривать дело в начале июня

Убийство Гандзюк: суд в Днепропетровской области начнет рассматривать дело в начале июня

Катерина Гандзюк. Фото: Facebook/ Катерина Гандзюк
Катерина Гандзюк. Фото: Facebook/ Катерина Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской области, которому ранее было передано дело об убийстве исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, начнет его рассмотрение 3 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда, передают Українськi Новини.

"28 мая 2019 по подсудности из Херсонского городского суда Херсонской области в Покровский районный суд Днепропетровской области поступило уголовное производство в отношении лиц, обвиняемых в совершении умышленных тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти общественной активистки и и.о. управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета - Гандзюк Екатерины Викторовны", - сказано в нем.

Председательствующей по делу назначена судья Елена Черная.

Подготовительное судебное заседание назначено на 13:10 3 июня.

Как сообщали Українськi Новини, подозреваемый в убийстве Гандзюккриминальный авторитет Левин заочно арестован.

Ранее подозреваемого по делу Гандзюк Павловского отпустили из-под стражи и отправили под домашний арест. ГПУ сообщила о подозрении главе Херсонского облсовета Мангеру.

31 июля 2018 года в центре Херсона преступники облили Гандзюк соляной кислотой, а 4 ноября она скончалась в больнице.

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