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28 мая 2019, вторник, 17:15 56
Политика 2019-05-28T19:00:03+03:00
Українські Новини
Прогресса в разблокировании Венгрией работы комиссии Украина-НАТО нет, - Волкер

Прогресса в разблокировании Венгрией работы комиссии Украина-НАТО нет, - Волкер

Курт Волкер.
Курт Волкер.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, которого Порошенко наградил орденом Ярослава Мудрого, не видит прогресса в деле восстановления полноценной работы комиссии Украина-НАТО, которая сейчас блокируется Венгрией.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Волкер заявил во время онлайн-брифинга во вторник, 28 мая.

"К сожалению, на данный момент мы не видим никакого прогресса в этом вопросе", - сказал Волкер.

Он выразил надежду, что с избранием президентом Владимира Зеленского, чьим родным языком является русский, будет достигнута договоренность между Венгрией и Украиной в отношении национальных меньшинств и их права на образование на родном языке.

В то же время Волкер отметил, что такая договоренность должна предусматривать, что граждане Украины в официальной коммуникации будут пользоваться украинским языком.

"По моему мнению, Венгрия делает ошибку, используя НАТО как инструмент давления в этом вопросе. Перед Украиной стоят важные внешние вызовы, и это должно быть предметом озабоченности всех союзников, в том числе Венгрии", - заявил он.

"Я считаю ошибочным блокирование встреч Украина-НАТО, хотя и поддерживаю урегулирование проблемы использования меньшинствами их языков", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, Волкеру понравился подход Зеленского к проблеме войны на Донбассе.

В то же время, специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не будут вести переговоры об украинцах.

Ранее НАТО поддержало Венгрию в языковом вопросе украинского закона об образовании.

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