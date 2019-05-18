Порошенко наградил Волкера орденом Ярослава Мудрого, а Арьеву присвоил ранг посла

Президент Петр Порошенко, который предоставил гражданство главе АМПУ Вецкагансу, наградил спецпредставителя США по вопросам Украины Курта Волкера орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Соответствующий указ был опубликован сегодня, 18 мая, на сайте Президента.

Так, сообщается, что Волкер был награжден "за весомый личный вклад в поддержку и развитие демократии в Украине, восстановление государственного суверенитета и территориальной целостности Украинского государства".

Также на сайте Президента был опубликован еще один указ, которым Порошенко присвоил дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла председателю комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа Владимиру Арьеву, заместителю министра иностранных дел Егору Божко, председателю постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ Артуру Герасимову, а также послу Украины в Греции Сергею Шутенко.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко наградил Президента Еврокомиссии Юнкера орденом Ярослава Мудрого.

Ранее Порошенко наградил Нищука орденом князя Ярослава Мудрого V степени.