Прогресу в розблокуванні Угорщиною роботи комісії Україна-НАТО немає, - Волкер

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, якого Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого, не бачить прогресу в справі відновлення повноцінної роботи комісії Україна-НАТО, яка зараз блокується Угорщиною.\r\nЯк повідомляє "Європейська правда", про це Волкер заявив під час онлайн-брифінгу у вівторок, 28 травня.\r\n"На жаль, на цей момент ми не бачимо жодного прогресу з цього питання", - сказав Волкер.\r\nВін висловив сподівання, що з обранням президентом Володимира Зеленського, чиєю рідною мовою є російська, буде досягнута домовленість між Угорщиною та Україною щодо національних меншин і їхнього права на освіту рідною мовою.\r\nВодночас Волкер наголосив, що така домовленість повинна передбачати, що громадяни України в офіційній комунікації послуговуватимуться українською мовою.\r\n"На мою думку, Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО як інструмент тиску у цьому питанні. Перед Україною стоять важливі зовнішні виклики,і це має бути предметом стурбованості всіх союзників, в тому числі Угорщини", - заявив він.\r\n"Я вважаю помилковим блокування зустрічей Україна-НАТО, хоча і підтримую врегулювання проблеми використання меншинами їхньої мови", - додав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Волкеру сподобався підхід Зеленського до проблеми війни на Донбасі.\r\nУ той же час, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що США не будуть вести переговори про українців.\r\nРаніше НАТО підтримало Угорщину у мовному питанні українського закону про освіту.