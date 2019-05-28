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28 травня 2019, вівторок, 17:15 15
Політика 2019-05-28T18:30:03+03:00
Українські Новини
Прогресу в розблокуванні Угорщиною роботи комісії Україна-НАТО немає, - Волкер

Прогресу в розблокуванні Угорщиною роботи комісії Україна-НАТО немає, - Волкер

Курт Волкер.
Курт Волкер.

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер, якого Порошенко нагородив орденом Ярослава Мудрого, не бачить прогресу в справі відновлення повноцінної роботи комісії Україна-НАТО, яка зараз блокується Угорщиною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Волкер заявив під час онлайн-брифінгу у вівторок, 28 травня.

"На жаль, на цей момент ми не бачимо жодного прогресу з цього питання", - сказав Волкер.

Він висловив сподівання, що з обранням президентом Володимира Зеленського, чиєю рідною мовою є російська, буде досягнута домовленість між Угорщиною та Україною щодо національних меншин і їхнього права на освіту рідною мовою.

Водночас Волкер наголосив, що така домовленість повинна передбачати, що громадяни України в офіційній комунікації послуговуватимуться українською мовою.

"На мою думку, Угорщина робить помилку, використовуючи НАТО як інструмент тиску у цьому питанні. Перед Україною стоять важливі зовнішні виклики,і це має бути предметом стурбованості всіх союзників, в тому числі Угорщини", - заявив він.

"Я вважаю помилковим блокування зустрічей Україна-НАТО, хоча і підтримую врегулювання проблеми використання меншинами їхньої мови", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, Волкеру сподобався підхід Зеленського до проблеми війни на Донбасі.

У той же час, спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявив, що США не будуть вести переговори про українців.

Раніше НАТО підтримало Угорщину у мовному питанні українського закону про освіту.

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