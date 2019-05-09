США не могут и не будут вести переговоры о правах украинского народа, - Волкер

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не будут вести переговоры об украинцах.

Об этом он написал на своей странице в микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"США не могут и не будут вести переговоры о правах украинского народа. Только украинцы могут решить свое будущее, и они ясно дали понять, что хотят, чтобы их суверенитет, их территория были частью евроатлантических структур", - написал Волкер.

Также он заявил, что украинцы имеют полную поддержку США.

Как сообщали Українськi Новини, Волкеру понравился подход Зеленского к проблеме войны на Донбассе.

Ранее Зеленский заявлял, что не планирует освобождать Донбасс военным путем.

Также 18 апреля Зеленский сообщил, что не подпишет закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", и то, что у Донбасса не должно быть особого статуса, а также считает Владимира Путина врагом.