Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Гончарука

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Адміністрації Президента Олексія Гончарука, передають Українські Новини.

Про це йдеться в указі Президента №328 від 28 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником голови Адміністрації Президента України", - сказано в ньому.

Гончарук - юрист, адвокат, магістр державного управління, доктор філософії в галузі права, голова незалежного експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Раніше був керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers, а також був радником екс-міністра екології та природних ресурсів.

Також Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженка, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.