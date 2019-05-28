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28 травня 2019, вівторок, 16:53 115
Політика 2019-05-28T16:54:29+03:00
Українські Новини
Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Гончарука

Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Гончарука

Олексій Гончарук. Фото: petrimazepa.com
Олексій Гончарук. Фото: petrimazepa.com

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Адміністрації Президента Олексія Гончарука, передають Українські Новини.

Про це йдеться в указі Президента №328 від 28 травня, передають Українські Новини.

"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником голови Адміністрації Президента України", - сказано в ньому.

Гончарук - юрист, адвокат, магістр державного управління, доктор філософії в галузі права, голова незалежного експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Раніше був керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers, а також був радником екс-міністра екології та природних ресурсів.

Також Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженка, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.

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