Зеленський призначив заступником глави Адміністрації Гончарука

Президент Володимир Зеленський призначив заступником голови Адміністрації Президента Олексія Гончарука, передають Українські Новини.\r\nПро це йдеться в указі Президента №328 від 28 травня, передають Українські Новини.\r\n"Призначити Гончарука Олексія Валерійовича заступником голови Адміністрації Президента України", - сказано в ньому.\r\nГончарук - юрист, адвокат, магістр державного управління, доктор філософії в галузі права, голова незалежного експертно-аналітичного центру "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).\r\nРаніше був керуючим партнером юридичної фірми Constructive Lawyers, а також був радником екс-міністра екології та природних ресурсів.\r\nТакож Зеленський призначив начальником Генштабу Руслана Хомчака і звільнив Муженка, а свого друга і бізнес-партнера Сергія Шефіра Зеленський призначив першим помічником.