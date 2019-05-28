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28 мая 2019, вторник, 15:48 182
Внешняя политика 2019-05-28T15:49:49+03:00
Українські Новини
Зеленский поговорил с новоизбранным президентом Литвы Науседой о сотрудничестве

Зеленский поговорил с новоизбранным президентом Литвы Науседой о сотрудничестве

Гитанас Науседе. Фото: Википедия
Гитанас Науседе. Фото: Википедия

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с новоизбранным Президентом Литвы Гитанасом Науседой, которого он поздравил накануне с победой на выборах, двустороннее сотрудничество.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Президенты договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.

Кроме этого, они обсудили укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.

Зеленский отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Он также поблагодарил Литву за поддержку суверенитета и территориальной целостности и помощь в укреплении обороноспособности Украины.

Глава государства также поздравил Науседу с победой на выборах Президента Литвы и пожелал ему успехов в развитии своей страны.

Как сообщали Українськi Новини, экс-президент Литвы Грибаускайте посетила Киев 20 мая для участия в инаугурации Зеленского. Раньше, 12 мая, в Литве начались выборы нового президента страны.

Также Литва предложила Зеленскому помощь в реформировании правоохранительных органов и борьбе с коррупцией.

Больше новостей о: Президент Украины Литва-Украина Владимир Зеленский президент Литвы Гитанас Науседе

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