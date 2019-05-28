Зеленский поговорил с новоизбранным президентом Литвы Науседой о сотрудничестве

Президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора обсудил с новоизбранным Президентом Литвы Гитанасом Науседой, которого он поздравил накануне с победой на выборах, двустороннее сотрудничество.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nПрезиденты договорились поддерживать личный диалог и обсудили возможные дальнейшие двусторонние контакты.\r\nКроме этого, они обсудили укрепление стратегического партнерства Украины и Литвы и углубление двустороннего сотрудничества во всех сферах взаимной заинтересованности.\r\nЗеленский отметил важную роль Литвы в поддержке курса европейской и евроатлантической интеграции Украины.\r\nОн также поблагодарил Литву за поддержку суверенитета и территориальной целостности и помощь в укреплении обороноспособности Украины.\r\nГлава государства также поздравил Науседу с победой на выборах Президента Литвы и пожелал ему успехов в развитии своей страны.\r\nКак сообщали Українськi Новини, экс-президент Литвы Грибаускайте посетила Киев 20 мая для участия в инаугурации Зеленского. Раньше, 12 мая, в Литве начались выборы нового президента страны.\r\nТакже Литва предложила Зеленскому помощь в реформировании правоохранительных органов и борьбе с коррупцией.