От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей

В то время, как последняя рабочая неделя весны началась с гроз и жары, во вторник, 28 мая, в большинстве областей Украины будет солнечно и даже жарко. В течение дня ожидается +25...+30 градусов. Но уже к концу недели станет дождливо и холодно.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"В западных областях во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами, днем ​​предполагается +23...+27 градусов. Важный нюанс - южный ветер будет порывистый, до сильного (кроме восточной части). Обратите на это внимание", - предупредила синоптик.

При этом в Киеве 28-го мая будет сухо, солнечно и жарко, днем ​​нагреется до +26...+29 градусов. В столице также ожидается сильный южный ветер с большим количеством пыли.

"Поэтому очки нужно не забыть обязательно, чтобы защитить глаза", - посоветовала Диденко.

В среду погода останется примерно такой же, но к концу недели - в четверг и пятницу - дождей станет больше.

"С конца недели на западе Украины ожидается похолодание, со следующего понедельника похолодание распространится на большинство областей", - сообщила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, сегодня часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6.

Тем временем лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.