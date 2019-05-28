От 30-градусной жары до резкого похолодания: синоптик предупредила о смене погоды в большинстве областей

В то время, как последняя рабочая неделя весны началась с гроз и жары, во вторник, 28 мая, в большинстве областей Украины будет солнечно и даже жарко. В течение дня ожидается +25...+30 градусов. Но уже к концу недели станет дождливо и холодно.\r\nОб этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.\r\n"В западных областях во вторник пройдут кратковременные дожди с грозами, днем предполагается +23...+27 градусов. Важный нюанс - южный ветер будет порывистый, до сильного (кроме восточной части). Обратите на это внимание", - предупредила синоптик.\r\nПри этом в Киеве 28-го мая будет сухо, солнечно и жарко, днем нагреется до +26...+29 градусов. В столице также ожидается сильный южный ветер с большим количеством пыли.\r\n"Поэтому очки нужно не забыть обязательно, чтобы защитить глаза", - посоветовала Диденко.\r\nВ среду погода останется примерно такой же, но к концу недели - в четверг и пятницу - дождей станет больше.\r\n"С конца недели на западе Украины ожидается похолодание, со следующего понедельника похолодание распространится на большинство областей", - сообщила синоптик.\r\nКарта: Наталья Диденко\/Facebook\r\nКак сообщали Українські Новини, сегодня часть Украины накроют дожди, местами похолодает до +6.\r\nТем временем лето начнется с резкого похолодания: синоптик дала прогноз на последнюю неделю весны.