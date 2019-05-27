Петиція про скасування петиції за відставку Зеленського набрала 25 тисяч голосів

Електронна петиція до Президента Володимира Зеленського про скасування петиції про його відставку, яка зібрала потрібні голоси за добу, набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.\r\nПро це свідчать дані на сайті Президента, передають Українські Новини.\r\n"Пропоную скасувати петицію №22\/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського", яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується", - зазначено в ній.\r\n\r\nЗареєстрував петицію 23 травня Леонід Яценко.\r\n"Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміливо працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - зазначає Яценко.\r\nАдміністрація Президента має почати розгляд петиції протягом 3 робочих днів і оприлюднити відповідь Зеленського протягом 10 робочих робочих днів після цього.\r\nВодночас петицію про відставку Зеленського станом на понеділок підтримали 59,8 тис. осіб.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, глава Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що електронна петиція не є підставою для відставки Президента.\r\nТим часом Зеленський згоден на дострокові вибори в Раду, незважаючи на те, що парламент відмовився внести зміни у виборче законодавство.