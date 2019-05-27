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27 травня 2019, понеділок, 17:14 17
Президент 2019-05-27T19:30:04+03:00
Українські Новини
Петиція про скасування петиції за відставку Зеленського набрала 25 тисяч голосів

Петиція про скасування петиції за відставку Зеленського набрала 25 тисяч голосів

Електронна петиція до Президента Володимира Зеленського про скасування петиції про його відставку, яка зібрала потрібні голоси за добу, набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

Про це свідчать дані на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Пропоную скасувати петицію №22/053360-еп "За відставку Президента України Володимира Зеленського", яка організована корупціонерами і цими ж корупціонерами підписується", - зазначено в ній.

Зареєстрував петицію 23 травня Леонід Яценко.

"Шановний Володимире Олександровичу! Народ України з Вами! Ми підтримуємо обраний Вами шлях на знищення корупції. Будь ласка, сміливо працюйте, робіть більш радикальні кроки, нас очікує дуже запекла боротьба", - зазначає Яценко.

Адміністрація Президента має почати розгляд петиції протягом 3 робочих днів і оприлюднити відповідь Зеленського протягом 10 робочих робочих днів після цього.

Водночас петицію про відставку Зеленського станом на понеділок підтримали 59,8 тис. осіб.

Як повідомляли Українські Новини, глава Адміністрації Президента Андрій Богдан заявив, що електронна петиція не є підставою для відставки Президента.

Тим часом Зеленський згоден на дострокові вибори в Раду, незважаючи на те, що парламент відмовився внести зміни у виборче законодавство.

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