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27 мая 2019, понедельник, 16:27 145
Силовые структуры 2019-05-27T16:27:22+03:00
Українські Новини
Видео дня: огневые испытания ракетного комплекса "Нептун"

Видео дня: огневые испытания ракетного комплекса "Нептун"

На одном из военных полигонов Одесской области прошли огневые испытания ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун". Об этом сообщает "Укроборонпром".

Во время стрельб проверялась работа целого ряда нововведений в конструкцию крылатой ракеты Р-360. Прежде всего Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Кроме этого, ракета получила новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360.

Кроме того, в крылатой ракете были заменены часть электронных и цифровых систем, которые должны обеспечить ее работу в сложных условиях.

"Учитывая все изменения в крылатой ракете Р-360, а также ее возможности маневрировать на маршруте полета к цели, становится возможным обойти зоны противовоздушной обороны противника и уничтожить цель в тылу врага неожиданным ударом", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, "Черные береты" отметили День морской пехоты роликом зрелищных тренировок. СМИ писали, что 21 мая в Одесской области начались ракетные испытания.

Тем временем в Украине создано мощное электромагнитное оружие.

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