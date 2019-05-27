МАУ выплатят не попавшим на рейс в Одессу пассажирам по €250

Авиакомпания МАУ, не забравшая один из двух автобусов с около 30 пассажирами на рейс "Киев-Одесса", намерена выплатить им по 250 евро компенсации.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила пресс-служба авиакомпании.\r\n"Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета "Киев - Одесса", а также согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 евро", - сказала директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.\r\nПо ее словам, данная ситуация возникла по вине сотрудников обслуживающей компании «Аэрохендлинг», по факту которой в настоящее время ведется служебное расследование.\r\nНа данный момент авиакомпания МАУ готовит претензию в адрес обслуживающей компании «Аэрохендлинг» по поводу ситуации, которая возникла 26 мая.\r\nОтмечается, что всем пассажирам, которые не улетели, было предоставлено питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения.\r\nКак сообщали Українські Новини, МАУ отменили ряд рейсов до июля из-за задержки поставок Boeing 737 MAX.\r\nРанее АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за подорожания провоза ручной клади.\r\nТем временем убытки МАУ выросли почти в 9 раз в 2018.