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27 мая 2019, понедельник, 15:31 84
Транспорт 2019-05-27T15:31:17+03:00
Українські Новини
МАУ выплатят не попавшим на рейс в Одессу пассажирам по €250

МАУ выплатят не попавшим на рейс в Одессу пассажирам по €250

Авиакомпания МАУ, не забравшая один из двух автобусов с около 30 пассажирами на рейс "Киев-Одесса", намерена выплатить им по 250 евро компенсации.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба авиакомпании.

"Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета "Киев - Одесса", а также согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 евро", - сказала директор по коммуникациям МАУ Евгения Сацкая.

По ее словам, данная ситуация возникла по вине сотрудников обслуживающей компании «Аэрохендлинг», по факту которой в настоящее время ведется служебное расследование.

На данный момент авиакомпания МАУ готовит претензию в адрес обслуживающей компании «Аэрохендлинг» по поводу ситуации, которая возникла 26 мая.

Отмечается, что всем пассажирам, которые не улетели, было предоставлено питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения.

Как сообщали Українські Новини, МАУ отменили ряд рейсов до июля из-за задержки поставок Boeing 737 MAX.

Ранее АМКУ открыл дело против МАУ, Ryanair и Wizz Air из-за подорожания провоза ручной клади.

Тем временем убытки МАУ выросли почти в 9 раз в 2018.

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