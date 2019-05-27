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27 травня 2019, понеділок, 14:28 18
Політика 2019-05-27T15:45:02+03:00
Українські Новини
Рада хоче прийняти Виборчий кодекс до 14 липня

Рада хоче прийняти Виборчий кодекс до 14 липня

Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Верховна Рада має намір ухвалити проект Виборчого кодексу (№3112-1) до 14 липня.

Про це на брифінгу повідомив голова парламенту Андрій Парубій, передають Українські Новини.

"Я дуже розраховую на те, що всі народні депутати будуть проявляти добру волю на шляху прийняття цього Виборчого кодексу... І розраховую на те, що ми ще в рамках цієї сесії, тобто до 14 липня, якщо я не помиляюся, зможемо прийняти Виборчий кодекс", - сказав він.

Парубій також наголосив, що сподівається на те, що депутати не будуть наполягати на кожній правці і не будуть свідомо затягувати прийняття кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти.

Раніше Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.

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