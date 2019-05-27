Рада хоче прийняти Виборчий кодекс до 14 липня

Верховна Рада має намір ухвалити проект Виборчого кодексу (№3112-1) до 14 липня.\r\nПро це на брифінгу повідомив голова парламенту Андрій Парубій, передають Українські Новини.\r\n"Я дуже розраховую на те, що всі народні депутати будуть проявляти добру волю на шляху прийняття цього Виборчого кодексу... І розраховую на те, що ми ще в рамках цієї сесії, тобто до 14 липня, якщо я не помиляюся, зможемо прийняти Виборчий кодекс", - сказав він.\r\nПарубій також наголосив, що сподівається на те, що депутати не будуть наполягати на кожній правці і не будуть свідомо затягувати прийняття кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський закликав депутатів Ради не піаритися і прийняти реформаторські законопроекти.\r\nРаніше Зеленський розповів, що повинна зробити Рада протягом 2 місяців.