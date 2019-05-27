На встрече Зеленского с главами фракций не было консенсуса о закрытых списках, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что на консультации с представителями фракций парламента Президента Владимира Зеленского 21 мая не был достигнут консенсус относительно закрытых партийных списков.\r\nОб этом он сообщил на согласительном совете Рады, передают Українські новини.\r\n"Я хочу заявить как участник этой встречи - а я напомню, что должна вестись стенограмма и запись нашей встречи - никакого компромисса, ни тем более консенсуса, достигнуто не было касательно закрытых списков", - сказал Парубий.\r\nСпикер требует опубликовать записи консультаций.\r\nОн отметил, что на заседании совета в понедельник, 27 мая, присутствует представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук.\r\n23 мая Глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что намерен опубликовать переговоры Президента Владимира Зеленского с председателями фракций Верховной Рады.\r\nКак сообщали Українські новини, Парубий и главы фракций Рады встретились с Зеленским в Администрации Президента.\r\nЛяшко пытался прорваться на консультации к Зеленскому, ведя трансляцию на Facebook.