На встрече Зеленского с главами фракций не было консенсуса о закрытых списках, - Парубий

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что на консультации с представителями фракций парламента Президента Владимира Зеленского 21 мая не был достигнут консенсус относительно закрытых партийных списков.

Об этом он сообщил на согласительном совете Рады, передают Українські новини.

"Я хочу заявить как участник этой встречи - а я напомню, что должна вестись стенограмма и запись нашей встречи - никакого компромисса, ни тем более консенсуса, достигнуто не было касательно закрытых списков", - сказал Парубий.

Спикер требует опубликовать записи консультаций.

Он отметил, что на заседании совета в понедельник, 27 мая, присутствует представитель Президента в Раде Руслан Стефанчук.

23 мая Глава Администрации Президента Андрей Богдан заявил, что намерен опубликовать переговоры Президента Владимира Зеленского с председателями фракций Верховной Рады.

Как сообщали Українські новини, Парубий и главы фракций Рады встретились с Зеленским в Администрации Президента.

Ляшко пытался прорваться на консультации к Зеленскому, ведя трансляцию на Facebook.