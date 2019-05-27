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27 травня 2019, понеділок, 13:39 54
Судова влада 2019-05-27T16:30:03+03:00
Українські Новини
Горковенко подав в суд на Зеленського через скасування указу Порошенка

Горковенко подав в суд на Зеленського через скасування указу Порошенка

Володимир Горковенко. Фото: Facebook/Володимир Горковенко
Володимир Горковенко. Фото: Facebook/Володимир Горковенко

Володимир Горковенко, призначення членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення якого скасував Президент Володимир Зеленський, подав на нього в суд. Про це Горковенко повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Як і обіцяв, сьогодні подав до суду на Президента України. Вимагаю визнати дії Володимира Зеленського протиправними. Позовна заява розписана на 9-ти сторінках", - написав Горковенко.

Так, Горковенко зазначив, що Укази Президента скасовувати не можна.

"По-перше, Укази скасовувати не можна, навіть якщо комусь дуже хочеться або колеться. По-друге, це сьогодні пан Президент видав "Указ про скасування Указу", а завтра дасть вказівку розстріляти прямо на Хрещатику тих, хто йому не подобається. Таке в нашій історії ми вже проходили", - додав Горковенко.

Фото: Фейсбук/Володимир ГорковенкоФото: Фейсбук/Володимир Горковенко

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський повернув Артеменко в Нацраду з телебачення.

Раніше звільнивши Артеменка, Порошенко призначив нового члена Нацради з телебачення.

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