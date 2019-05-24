Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет по телевидению

Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.\r\nОб этом говорится в указе Президента №324\/2019 от 24 мая, передают Українськi Новини.\r\nСогласно указу, Артеменко уволен с должности члена НКРСИ согласно статьи 20 закона "О телекоммуникациях".\r\nСтатья 20 вышеуказанного закона определяет состав, порядок назначения членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский переназначил уполномоченным по правам людей с инвалидностью Сушкевича\r\nРанее уволив Артеменко, Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телевидению.