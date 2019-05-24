Зеленский вернул Артеменко в Нацсовет по телевидению

Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Об этом говорится в указе Президента №324/2019 от 24 мая, передают Українськi Новини.

Согласно указу, Артеменко уволен с должности члена НКРСИ согласно статьи 20 закона "О телекоммуникациях".

Статья 20 вышеуказанного закона определяет состав, порядок назначения членов Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский переназначил уполномоченным по правам людей с инвалидностью Сушкевича

Ранее уволив Артеменко, Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телевидению.