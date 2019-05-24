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24 мая 2019, пятница, 12:40 244
Общество 2019-05-24T12:57:04+03:00
Українські Новини
Зеленский отменил увольнение Артеменко и назначение Горковенко в Нацсовет по телевидению

Зеленский отменил увольнение Артеменко и назначение Горковенко в Нацсовет по телевидению

Юрий Артеменко. Фото: sostav.ua
Юрий Артеменко. Фото: sostav.ua

Президент Владимир Зеленский отменил увольнение Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и назначение Владимира Горковенко членом Нацсовета.

Об этом говорится в указах Президента №№332, 323, 324 от 24 мая, передают Українськi Новини.

Согласно указу №324 Зеленский уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В указе №323 говорится, что Президент отменил указ от 4 мая №187 о назначении Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В указе №322 отмечается, что Зеленский отменил указ от 4 мая №186 об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовета по телевидению.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский переназначил уполномоченным по правам людей с инвалидностью Сушкевича

Ранее уволив Артеменко, Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телевидению.

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