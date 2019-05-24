Зеленский отменил увольнение Артеменко и назначение Горковенко в Нацсовет по телевидению

Президент Владимир Зеленский отменил увольнение Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и назначение Владимира Горковенко членом Нацсовета.\r\nОб этом говорится в указах Президента №№332, 323, 324 от 24 мая, передают Українськi Новини.\r\nСогласно указу №324 Зеленский уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.\r\nВ указе №323 говорится, что Президент отменил указ от 4 мая №187 о назначении Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.\r\nВ указе №322 отмечается, что Зеленский отменил указ от 4 мая №186 об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовета по телевидению.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский переназначил уполномоченным по правам людей с инвалидностью Сушкевича\r\nРанее уволив Артеменко, Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телевидению.