Зеленский отменил увольнение Артеменко и назначение Горковенко в Нацсовет по телевидению

Президент Владимир Зеленский отменил увольнение Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и назначение Владимира Горковенко членом Нацсовета.

Об этом говорится в указах Президента №№332, 323, 324 от 24 мая, передают Українськi Новини.

Согласно указу №324 Зеленский уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

В указе №323 говорится, что Президент отменил указ от 4 мая №187 о назначении Горковенко членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

В указе №322 отмечается, что Зеленский отменил указ от 4 мая №186 об освобождении Артеменко от должности члена Нацсовета по телевидению.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский переназначил уполномоченным по правам людей с инвалидностью Сушкевича

Ранее уволив Артеменко, Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телевидению.