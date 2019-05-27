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27 мая 2019, понедельник, 09:38 3991
Кабмин 2019-05-27T09:40:18+03:00
Українські Новини
Гройсман рассказал, что может сделать вместе с командой Зеленского до выборов

Гройсман рассказал, что может сделать вместе с командой Зеленского до выборов

Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина
Владимир Гройсман. Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что до проведения парламентских выборов может предпринять вместе с командой Президента Владимира Зеленского некоторые важные шаги в политике. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ICTV.

"Но если объединить усилия новоизбранного президента, парламента, правительства, которое работает до очередных парламентских выборов, то мы могли бы сделать ряд важных шагов", - сказал Гройсман.

Так, Гройсман отметил, что стране нужна новая избирательная система. Кроме того, он считает, что ВР должна принять ряд экономических законов, предложенных его правительством.

"Они дадут более быстрый экономический рост, новые рабочие места", - отметил Гройсман.

По словам Гройсмана, необходимо принять пакет законов, направленных не интеграцию в Евросоюз.

Как сообщали Українські Новини, Гройсман рассказал, почему отказал Порошенко в объединении на выборах.

Тем временем, по данным опроса "Рейтинга", в Раду с огромным отрывом проходит "Слуга народа", за ней - платформа Бойко и БПП.

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