Видео дня: В День Киева в столице прошел масштабный "Пробег под каштанами"

18 тыс. человек приняли участие в приуроченному ко Дню Киева "Пробеге под каштанами".

Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэра Киева, передают Українськi Новини.

Отмечается, что всего в программе 7 забегов: пробег в ходунках, детский забег, спортивный пробег, пробег мужественных, пробег вслепую, пробег с собакой и благотворительный.

Самой младшей участнице пробега в этом году - 2 месяца, с ней бежали ее родители.

А самым старшим участником стал 78-летний мужчина.

Средства, собранные с участников пробега вслепую и пробега с собакой, будут направлены на поддержку детей, которые лечатся в Институте глазных заболеваний и тканевой терапии им. Филатова, а также фонду Happy Paw на приобретение необходимых материалов в приют для животных соответственно.

Пробег проводится ежегодно, начиная с 1993 года.

За все годы существования "Пробега под каштанами" было собрано больше 530 тыс. долларов для детей, лишь в прошлом году было собрано 2 млн гривен.

В последние годы собранные в ходе пробега средства направляются на приобретение жизненно необходимого медицинского оборудования для Научно-практического центра детской кардиологии и кардиохирургии.

В этом году участие в пробеге принимают более 18 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, в воскресенье, 26 мая, Киев празднует 1537-летие.

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