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25 травня 2019, субота, 16:57 5
Політика 2019-05-25T17:12:35+03:00
Українські Новини
У Росії відреагували на рішення трибуналу ООН з українським морякам

У Росії відреагували на рішення трибуналу ООН з українським морякам

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що у арбітражу відсутня юрисдикція розглядати інцидент, який трапився 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Росії, передають Українські Новини.

"Під час подальшого арбітражного розгляду мають намір послідовно відстоювати нашу позицію, в тому числі відсутність у арбітражу юрисдикції розглядати цю ситуацію (захоплення українських моряків і військово-морських кораблів у районі Керченської протоки)", - йдеться в ньому.

На думку російської сторони, зроблені Росією і Україною під час підписання та ратифікації Конвенції ООН з морського права 1982 року заяви виключають можливість залучення передбачених Конвенцією процедур вирішення спорів щодо інциденту 25 листопада 2018 року в районі Керченської протоки.

При цьому МЗС Росії не прокоментував вимогу Міжнародного трибуналу з морського права щодо звільнення українських моряків і військово-морських кораблів.

Як повідомляли Українські Новини, Міжнародний трибунал з морського права в суботу, 25 травня, зобов'язав Росію негайно звільнити 3 українських військово-морських корабля і 24 членів їх екіпажів.

Раніше Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу у справі про захоплення українських моряків.

На думку Зеленського, виконання наказу трибуналу ООН стане сигналом про готовність РФ до переговорів.

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