Петиция за отставку Богдана набрала необходимые голоса за два дня

Петиция за отставку главы Администрации Президента Андрея Богдана, которого просит уволить Общественный люстрационный комитет, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов за 2 дня.\r\nОб этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.\r\nОна была зарегистрирована гражданином Александром Василевским 23 мая и по состоянию на 25 мая набрала более 25 тыс. голосов.\r\nСогласно тексту петиции, причиной регистрации данного документа послужило назначение Богдана на должность главы Администрации с нарушением закона о люстрации.\r\n"Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона Об очищении власти (люстрации)", - говорится в документе.\r\nАдминистрация Президента должна приступить к рассмотрению петиции в течение 3 рабочих дней и обнародовать ответ в течение 10 рабочих дней после этого.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Минюст просит Администрацию провести люстрационную проверку Богдана, что связано с его работой в 2010-2014 годах на должности уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. Эта должность находится в перечне должностей, работавшие на которых больше 1 года лица подпадают под люстрацию.\r\nОднако сам Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.