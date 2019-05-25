Петиция за отставку Богдана набрала необходимые голоса за два дня

Петиция за отставку главы Администрации Президента Андрея Богдана, которого просит уволить Общественный люстрационный комитет, набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов за 2 дня.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента, передают Українські Новини.

Она была зарегистрирована гражданином Александром Василевским 23 мая и по состоянию на 25 мая набрала более 25 тыс. голосов.

Согласно тексту петиции, причиной регистрации данного документа послужило назначение Богдана на должность главы Администрации с нарушением закона о люстрации.

"Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона Об очищении власти (люстрации)", - говорится в документе.

Администрация Президента должна приступить к рассмотрению петиции в течение 3 рабочих дней и обнародовать ответ в течение 10 рабочих дней после этого.

Как сообщали Українськi Новини, Минюст просит Администрацию провести люстрационную проверку Богдана, что связано с его работой в 2010-2014 годах на должности уполномоченного по антикоррупционной политике в Кабмине Николая Азарова. Эта должность находится в перечне должностей, работавшие на которых больше 1 года лица подпадают под люстрацию.

Однако сам Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой АП, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.