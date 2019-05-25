Результати позачергових виборів у Раду оголосять до 6 серпня

Центральна виборча комісія повинна оголосити результати позачергових виборів у Верховну Раду, які відбудуться 21 липня, до 5 серпня включно.\r\nПро це йдеться в Календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення позачергових виборів народних депутатів 21 липня на сайті ЦВК, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з календарним планом, Державна казначейська служба має переказати ЦВК кошти на підготовку і проведення позачергових виборів до 26 травня.\r\nПри цьому партії мають надати списки кандидатів у депутати з 24 травня по 10 червня включно.\r\nТакож кандидати в порядку самовисування мають подати свої кандидатури в депутати парламенту з 24 травня по 10 червня включно.\r\nЗгідно з документом, до 28 червня партії мають внести поданнящодо кандидатур до складу окружних виборчих комісій на паперових носіях та в електронному вигляді.\r\nЗазначається, що ЦВК приймає рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі або про відмову в їх реєстрації протягом 5 днів з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидатів у депутати.\r\nКрім цього, протягом 3 днів у разі реєстрації кандидатів у депутати, ЦВК видає представнику партії в ЦВК з правом дорадчого голосу посвідчення кандидатів у депутати разом з копією рішення про реєстрацію кандидатів у депутати в загальнодержавному окрузі.\r\nПри цьому про скасування рішення в реєстрації кандидата в депутати партія або кандидат у депутати може заявити до 8 липня включно.\r\nРеєстрація ЦВК кандидатів у депутати закінчується 25 червня включно.\r\nЗгідно з календарним планом, ЦВК зобов'язана сформувати виборчі бюлетені для голосування до 26 червня.\r\nЗазначається, що окружна виборча комісія (ОВК) до 5 липня включно має сформувати дільничні виборчі комісії (ДВК) звичайних і спеціальних виборчих дільниць.\r\nЗгідно з календарним планом, передвиборча агітація закінчується о 00:00 19 липня (о 00:00 останньої п'ятниці перед днем голосування).\r\nГолосування відбудеться 21 липня з 08:00 до 20:00.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський достроково припинив повноваження Верховної Ради і призначив позачергові вибори парламенту на 21 липня.\r\n24 травня почалася виборча кампанія позачергових виборів депутатів Верховної Ради.\r\nТим часом, ЦВК не може провести вибори і просить Раду з Президентом змінити закон про держзакупівлі.