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25 травня 2019, субота, 10:15 10
Транспорт 2019-05-25T11:30:01+03:00
Українські Новини
У Києві через День міста перекрили частину вулиць: список

У Києві через День міста перекрили частину вулиць: список

Перекриття руху. Фото: dorinfo.ru
Перекриття руху. Фото: dorinfo.ru

Під час урочистого святкування Дня столиці та Дня Києва 25-26 травня в місті тимчасово обмежено транспортний рух.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що заплановано обмеження транспортного руху:

  • 25-26 травня – під час фестивалю "Країна Франкіана" на площі імені Івана Франка до перехрестя з вул. Ольгинської;
  • 25 травня з 05:30 до 17:30 – під час міжнародних змагань з велосипедного спорту RACE HORIZON PARK за маршрутом: площа Перемоги – просп. Перемоги – розворот біля станції метро "Шулявська" – просп. Перемоги – площа Перемоги.

Також перекриття транспортного руху передбачено 25-26 травня під час фестивалю "Країна Франкіана" на площі Івана Франка до перехрестя з вул. Станіславського.

Крім того, зміниться рух через проведення міжнародних змагань з велосипедного спорту RACE HORIZON PARK за маршрутами:

  • 25 травня з 05:30 до 17:30 – вул. Хрещатик – б-р Тараса Шевченка;
  • 26 травня з 09:30 до 16:00 – вул. Миколи Грінченка – вул. Кіровоградська – просп. Валерія Лобановського – вул. Андрія Головка – вул. Солом'янська – вул. Протасів Яр – вул. Миколи Грінченка (старт-фініш біля будинку № 28 по вул. Солом'янська);
  • 26 травня, з 08:00 до 15:00 під час 27-го спортивно-благодійного "Пробігу під каштанами" за маршрутом: Майдан Незалежності – вулиця Хрещатик – вулиця Велика Васильківська – пл. Льва Толстого – вулиця Велика Васильківська – вул. Фізкультури – НСК "Олімпійський" – вул. Еспланадна – вулиця Басейна – вул. Хрещатик – Майдан Незалежності.

Як повідомляли Українські Новини, до дня Києва, 26 травня, повинен заробити пішохідно-велосипедний міст, який з'єднає Хрещатий парк і Володимирську гірку.

Також у ці дні в Києві проходить наймасштабніша літературна подія в столиці - Книжковий Арсенал, на якому вже вибрали найкращі книги 2019 року.

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