Паводок на Закарпатье: Зеленский поручил Кабмину разобраться с последствиями

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров решить вопрос ликвидации последствий паводка в Закарпатье.\r\nОб этом говорится в указе Президента №325 от 24 мая, передают Українськi Новини.\r\nОн поручил Кабмину безотлагательно обеспечить координацию центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам преодоления последствий паводка, усилить контроль за реализацией мероприятий по их преодолению, а также решить вопрос финансирования таких мероприятий.\r\nТакже Президент поручил Кабмину вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской областными государственными администрациями обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости и информацией об обстановке на пострадавших территориях.\r\nУкраїнськi Новини опубликовали фото дня: затопленные дома, села и теплицы с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета.\r\nНа Закарпатье паводок обрушил мост в высокогорном селе.\r\nТем временем на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов.