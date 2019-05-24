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24 мая 2019, пятница, 23:58 35
Президент 2019-05-24T23:58:49+03:00
Українські Новини
Паводок на Закарпатье: Зеленский поручил Кабмину разобраться с последствиями

Паводок на Закарпатье: Зеленский поручил Кабмину разобраться с последствиями

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров решить вопрос ликвидации последствий паводка в Закарпатье.

Об этом говорится в указе Президента №325 от 24 мая, передают Українськi Новини.

Он поручил Кабмину безотлагательно обеспечить координацию центральных и местных органов исполнительной власти по вопросам преодоления последствий паводка, усилить контроль за реализацией мероприятий по их преодолению, а также решить вопрос финансирования таких мероприятий.

Также Президент поручил Кабмину вместе с Закарпатской и Ивано-Франковской областными государственными администрациями обеспечить население питьевой водой, необходимой медицинской помощью и медикаментами, предметами первой необходимости и информацией об обстановке на пострадавших территориях.

Українськi Новини опубликовали фото дня: затопленные дома, села и теплицы с урожаем на Закарпатье с высоты птичьего полета.

На Закарпатье паводок обрушил мост в высокогорном селе.

Тем временем на западной Украине разрушаются мосты из-за выхода рек из берегов.

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