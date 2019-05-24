Фото дня: затоплені будинки, села і теплиці з врожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту

585 домогосподарств, 1 700 га сільгоспугідь і 15 мостів затоплені через паводок на Закарпатті у той час, як на західній Україні вже затоплено міст, будинки і сотні гектарів .

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, публікуючи відповідні фотографії з висоти пташиного польоту.

Паводок на Закарпатті. Фото: Держнс України

"Внаслідок значного погіршення погодних умов у вигляді зливових дощів 22-23 травня 2019 року, проходження на річках області паводку, значного підвищення рівня ґрунтових вод на території області було підтоплено 585 домогосподарств, із них 111 житлових будинків, 484 підвальних приміщень житлових будинків, 1 700 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ ", - сказано в ньому.

Крім цього, пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано і пошкоджено 1 міст.

Паводок на Закарпатті. Фото: ДСНС України

Також зруйновано 1 082 погонних метрів берегоукріплень, знищена та пошкоджена 1 господарська будівля.

Паводок на Закарпатті. Фото: Держнс Закарпатської області

До ліквідації наслідків негоди було залучено 14 одиниць техніки (у тому числі пожежна насосна станція та 5 мотопомп), 3 одиниці плавзасобів і 47 чоловік особового складу ДСНС.

Як повідомляє "Мукачево.net", в Мукачево повноводна річка Латориця вийшла на заплави і наближається до людського житла. А у Виноградівському районі в селі Великі Ком'яти, річка Божава затопила гектари сільськогосподарських угідь і сотні теплиць. Вода знищила майже весь урожай. Прогнозують мільйонні збитки.

Паводок на Закарпатті. Фото: "Мукачево.net"

Як повідомляли Українські Новини, на Закарпатті паводок зруйнував міст у високогірному селі.

Тим часом на західній Україні руйнуються мости через вихід річок з берегів.