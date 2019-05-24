підписатися на розсилку
26.1 26.5
28.95 29.6
˟
  • Головна
  • Новини
  • Події
  • Фото дня: затоплені будинки, села і теплиці з врожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту
24 травня 2019, пʼятниця, 21:43 12
Події 2019-05-24T21:53:12+03:00
Українські Новини
Фото дня: затоплені будинки, села і теплиці з врожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту

Фото дня: затоплені будинки, села і теплиці з врожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту

Паводок на Закарпатті. Фото: ДСНС України
Паводок на Закарпатті. Фото: ДСНС України

585 домогосподарств, 1 700 га сільгоспугідь і 15 мостів затоплені через паводок на Закарпатті у той час, як на західній Україні вже затоплено міст, будинки і сотні гектарів.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, публікуючи відповідні фотографії з висоти пташиного польоту.

Паводок на Закарпатті. Фото: Держнс УкраїниПаводок на Закарпатті. Фото: Держнс України

"Внаслідок значного погіршення погодних умов у вигляді зливових дощів 22-23 травня 2019 року, проходження на річках області паводку, значного підвищення рівня ґрунтових вод на території області було підтоплено 585 домогосподарств, із них 111 житлових будинків, 484 підвальних приміщень житлових будинків, 1 700 га сільгоспугідь, 170 га пасовищ ", - сказано в ньому.

Крім цього, пошкоджено 15 мостових переходів, зруйновано і пошкоджено 1 міст.

Паводок на Закарпатті. Фото: Держнс УкраїниПаводок на Закарпатті. Фото: ДСНС України

Також зруйновано 1 082 погонних метрів берегоукріплень, знищена та пошкоджена 1 господарська будівля.

Паводок на Закарпатті. Фото: Держнс Закарпатській областіПаводок на Закарпатті. Фото: Держнс Закарпатської області

До ліквідації наслідків негоди було залучено 14 одиниць техніки (у тому числі пожежна насосна станція та 5 мотопомп), 3 одиниці плавзасобів і 47 чоловік особового складу ДСНС.

Як повідомляє "Мукачево.net", в Мукачево повноводна річка Латориця вийшла на заплави і наближається до людського житла. А у Виноградівському районі в селі Великі Ком'яти, річка Божава затопила гектари сільськогосподарських угідь і сотні теплиць. Вода знищила майже весь урожай. Прогнозують мільйонні збитки.

Паводок на Закарпатті. Фото: Паводок на Закарпатті. Фото: "Мукачево.net"

Як повідомляли Українські Новини, на Закарпатті паводок зруйнував міст у високогірному селі.

Тим часом на західній Україні руйнуються мости через вихід річок з берегів.

Більше новин про: Паводок Фото дня Затоплення Підйом води в ріках Затоплення вулиць

Архів
Новини
У НБУ заявили про можливий дефолт і фінансову кризу з-за виборів 21:44
Паводок на Закарпатті. Фото: ДСНС України
Фото дня: затоплені будинки, села і теплиці з врожаєм на Закарпатті з висоти пташиного польоту 21:43
Греція потрапила в Євросоюз з допомогою обману, - Жан-Клод Юнкер 21:10
Портнов заявив у ДБР на Порошенка за злочинне заволодіння телеканалом "Прямий" 20:50 Документ
Гройсман піде на вибори на чолі партії "Українська стратегія" 20:26
більше новин
Домбровський не виключає відкликання законопроекту про відтермінування ринку електроенергії 13:59
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
Чернов підтримав об'єднання мерів і місцевих громад для участі у виборах 13:31
У соцмережах обурюються через різкі висловлювання голови АП Богдана стосовно Конституції і Майдану 16:32
Пропозиція субсидувати тарифи на електроенергію для населення за рахунок приватних енергокомпаній суперечить ідеї європейського ринку, - екс-міністр 12:35
більше новин
На Донбасі українські військові знищили двох бойовиків і техніку окупантів 07:44
Указ Зеленського про розпуск Ради оскаржили у Верховному Суді 10:44
З'їзд БПП. Фото: БПП/Facebook
БПП перейменувалася на "Європейську Солідарність" 16:02
Ракетні випробування в Одеській області. Скріншот:
Відео дня: захоплюючі випробування потужних ракетних систем пройшли під Одесою 19:39
Суд звільнив екс-начальника генштабу Заману з-під варти 17:42
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok