Заяву про відставку Гройсмана зареєстрував апарат Ради

Апарат Верховної Ради зареєстрував заяву про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана 23 травня після того, як 20 травня він вирішив подати у відставку.\r\nПро це Українським Новинам повідомила керівник прес-служби апарату Ради Ірина Кармелюк.\r\n"Так, заяву (про відставку Гройсмана) зареєстровано 23 травня", - сказала вона.\r\nЗгідно з п. 12 ст. 85 Конституції, вирішення питання про відставку прем'єр-міністра належить до повноважень Верховної Ради.\r\nПри цьому, згідно з ч. 2 ст. 115 Конституції, прем'єр-міністр, інші члени Кабінету Міністрів мають право заявити парламенту про свою відставку.\r\nТакож, згідно з ч. 2 ст. 114 Конституції, новий прем'єр-міністр призначається парламентом за поданням Президента.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Гройсман закликає Зеленського негайно внести нову кандидатуру на посаду прем'єра. Також Гройсман заявив, що закликом до Кабміну подати у відставку Зеленський взяв на себе відповідальність за всі майбутні загрози.\r\nТим часом Тимошенко висловилася про відставку Гройсмана і своє можливе призначення на його місце.\r\n