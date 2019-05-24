Заяву про відставку Гройсмана зареєстрував апарат Ради

Апарат Верховної Ради зареєстрував заяву про відставку прем'єр-міністра Володимира Гройсмана 23 травня після того, як 20 травня він вирішив подати у відставку.

Про це Українським Новинам повідомила керівник прес-служби апарату Ради Ірина Кармелюк.

"Так, заяву (про відставку Гройсмана) зареєстровано 23 травня", - сказала вона.

Згідно з п. 12 ст. 85 Конституції, вирішення питання про відставку прем'єр-міністра належить до повноважень Верховної Ради.

При цьому, згідно з ч. 2 ст. 115 Конституції, прем'єр-міністр, інші члени Кабінету Міністрів мають право заявити парламенту про свою відставку.

Також, згідно з ч. 2 ст. 114 Конституції, новий прем'єр-міністр призначається парламентом за поданням Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Гройсман закликає Зеленського негайно внести нову кандидатуру на посаду прем'єра. Також Гройсман заявив, що закликом до Кабміну подати у відставку Зеленський взяв на себе відповідальність за всі майбутні загрози.

Тим часом Тимошенко висловилася про відставку Гройсмана і своє можливе призначення на його місце.