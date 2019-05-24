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24 мая 2019, пятница, 20:07 40
Силовые структуры 2019-05-24T20:08:18+03:00
Українські Новини
Под обстрелами на Донбассе украинский военный получил ранения

Под обстрелами на Донбассе украинский военный получил ранения

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

После уничтожения украинскими военными двоих боевиков и техники оккупантов, боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 25 мая, 1 военный ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С начала суток враг 10 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибра 120-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 7 раз обстрелял позиции Объединенных сил: 3 раза вблизи города Авдеевка и села Гнутово - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; 2 раза у населенных пунктов Новотроицкое и Красногоровка - из станковых противотанковых гранатометов; вблизи села Лебединское - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе населенного пункта Пески - из автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник 3 раза обстрелял позиции Объединенных сил: вблизи населенного пункта Шумы - из минометов калибра 82-мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия; у населенного пункта Майорск - из ручных противотанковых гранатометов; в районе населенного пункта Станице Луганской - из стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов один украинский военный получил ранения.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ и лишились двоих "бойцов". Также на Донбассе боевики взяли в плен восемь украинских военных.

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